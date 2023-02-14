Українська енергосистема третій день поспіль немає дефіциту, завдяки чому майже вся держава нині зі світлом. Ефекту вдалося досягти у результаті посиленої роботи гідроелектростанцій.

Про це повідомило НЕК “Укренерго“.

Споживання електроенергії знаходиться на рівні робочого дня понеділка й залишається суттєвим. Утім електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.

У ремонт було виведено енергоблок на одній з електростанцій, але його робота компенсується гідроелектростанціями, які через водопілля мають достатньо ресурсів. Водночас зі Словаччини триває імпорт електроенергії.

До областей не доводилися ліміти споживання через відсутність дефіциту потужності. На сьогодні планових відключень світла також немає, але у випадку зростання споживання їх можуть застосувати.

Незначні мережеві обмеження все ще діють в Одесі внаслідок пошкодженої інфраструктури та аварій на лініях. Заміри фактичного споживання в областях проводяться відповідно до графіка.

За останні 10 днів ДТЕК ліквідував понад 800 аварій в Одеській області. З 4 лютого 206 аварійних бригад ДТЕК усунули 10 аварій на високовольтних мережах, 67 – на лініях середньої напруги та 760 на мережах низької напруги.

Нині тривають ремонтні роботи на низці пошкоджених внаслідок обстрілів електростанцій та на всіх пошкоджених об’єктах магістральних мереж “Укренерго”. Енергетики намагаються усунути мережеві обмеження, аби передавати необхідний обсяг електроенергії від генерації до споживачів.

Поки понад 10 ГВт встановлених в Україні потужностей недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем росіян.