Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.
У компанії зауважили, що ситуація з енергопостачанням залишається складною не тільки через ракетні удари РФ по критичній інфраструктурі, а й через погодні умови – сніг, обледеніння, сильні пориви вітру.
Окрім цього, на сході окупанти укотре завдали артилерійських ударів по одному з деокупованих районів. Як наслідок – пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових.
“Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. На жаль, зранку в деяких областях вони вже перевищені та застосовані аварійні відключення”, – наголосили у компанії.
Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго).