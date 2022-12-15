Станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Через це у деяких областях застосовано графіки аварійних відключень.

Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.

У компанії зауважили, що ситуація з енергопостачанням залишається складною не тільки через ракетні удари РФ по критичній інфраструктурі, а й через погодні умови – сніг, обледеніння, сильні пориви вітру.

Окрім цього, на сході окупанти укотре завдали артилерійських ударів по одному з деокупованих районів. Як наслідок – пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових.

“Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. На жаль, зранку в деяких областях вони вже перевищені та застосовані аварійні відключення”, – наголосили у компанії.

Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго).