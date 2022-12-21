Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
Через складну ситуацію до всіх областей доведені ліміти споживання електроенергії. У регіонах, де ліміти будуть перевищені, почнуть застосування аварійних відключень електропостачання.
На даний час працюють усі види генерації.
“Водночас ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, залишається все ще складною”, – наголосили у компанії.
Зазначається, що протягом цієї ночі війська РФ знову завдавали ударів по деокупованих територіях на сході та півдні, що призвело до чергових пошкоджень в електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато.
Відновлення пошкоджених росіянами мереж тривають безперервно.
- 21 грудня у столиці та Київській області продовжують діяти екстрені відключення світла. Наразі графіки стабілізаційних вимкнень не діють. Це відбувається внаслідок атак російських військ на об’єкти критичної інфраструктури