Станом на ранок 21 грудня в українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. Найважчою залишається ситуація у центральному регіоні та у Києві.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Через складну ситуацію до всіх областей доведені ліміти споживання електроенергії. У регіонах, де ліміти будуть перевищені, почнуть застосування аварійних відключень електропостачання.

На даний час працюють усі види генерації.

“Водночас ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, залишається все ще складною”, – наголосили у компанії.

Зазначається, що протягом цієї ночі війська РФ знову завдавали ударів по деокупованих територіях на сході та півдні, що призвело до чергових пошкоджень в електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато.

Відновлення пошкоджених росіянами мереж тривають безперервно.