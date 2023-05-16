Через зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осені-весни, в енергосистемі значно зменшився доступний обсяг потужності.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою.

Зазначається, що зараз імпорт електроенергії в Україну не відбувається. Експорт триває в Польщу та Молдову лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності і українські споживачі забезпечені енергоживленням.

За даними “Укренерго”, нічна масована ракетна та дронова атаки росіян по Україні не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі.

Однак, у прифронтових регіонах внаслідок російських обстрілів вчора була пошкоджена одна з магістральних ліній електропередачі, що здійснює видачу потужності електростанції на сході країни. Ремонтні бригади вже розпочали відновлювані роботи. Також у прифронтових областях під постійними обстрілами ворога знаходяться мережі обленерго.