Про це інформує пресслужба “Укренерго”.
Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою.
Зазначається, що зараз імпорт електроенергії в Україну не відбувається. Експорт триває в Польщу та Молдову лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності і українські споживачі забезпечені енергоживленням.
За даними “Укренерго”, нічна масована ракетна та дронова атаки росіян по Україні не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі.
Однак, у прифронтових регіонах внаслідок російських обстрілів вчора була пошкоджена одна з магістральних ліній електропередачі, що здійснює видачу потужності електростанції на сході країни. Ремонтні бригади вже розпочали відновлювані роботи. Також у прифронтових областях під постійними обстрілами ворога знаходяться мережі обленерго.
- Під час нічного масованого обстрілу російськими загарбниками влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано. Однак є часткові відключення електроенергії у шести областях України.
- Ввечері, 15 травня, внаслідок обстрілів російських загарбників знову зазнала пошкоджень одна з теплоелектростанцій “ДТЕК Енерго”.