Сьогодні, 19 січня, споживання електроенергії прогнозується дещо меншим, ніж вчора, через сприятливі погодні умови. Проте в енергосистемі досі зберігається суттєвий дефіцит потужності.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Відтак, до всіх обленерго доведено ліміти споживання на всю добу. В “Укренерго” зазначили, що кожне обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Також у компанії розповіли, що вчора “Укренерго” завершило ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпровському регіоні. Крім цього, вдалося відновити вкотре пошкоджену лінію електропередачі, яка з’єднує Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою України, забезпечує її живлення, запобігаючи аварії.

В “Укренерго” нагадали, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей зараз недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Також на тимчасово окупованих територіях півдня знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де зараз найбільший дефіцит.