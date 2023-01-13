Станом на ранок 13 січня зберігається дефіцит потужності в енергосистемі України, особливо виражений у ранковий та вечірній максимуми споживання.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК “Укренерго”.

У компанії зазначили, що вже на вихідні очікується поступове потепління по всій території України, внаслідок чого прогнозується зменшення споживання. Проте зараз для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 02:00 до 24:00.

Відтак, кожний оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

В “Укренерго” нагадали, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС, потужності якої могли б повною мірою покрити потребу в електроенергії.

Також в “Укренерго” закликали українців розумно споживати електроенергію й користуватися енергоємними приладами почергово. Адже саме це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень.

Своєю черго, вчора ввечері, гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко зазначив, що на тлі потепління можна розраховувати на покращення ситуації із постачанням електроенергії. Водночас для абсолютного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів.

“Чи варто очікувати на різке покращення ситуації з потеплінням? Я думаю, розраховувати на покращення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше слід відновити генерацію, яка зараз у ремонті”, – пояснив Коваленко.