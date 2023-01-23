В енергосистемі України збільшився дефіцит. Через перевищення лімітів споживання аварійні відключення запроваджено у п'яти областях.

Про це повідомило “Укренерго”.

Сьогодні споживання електроенергії більше, ніж учора. Збільшення пов’язано з початком робочого тижня і поступовим зниженням температури по Україні. Тому зріс дефіцит потужності.

Ліміти споживання на всю добу доведено до всіх обленерго. Ліміти вже перевищено у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській областях. У цих регіонах застосовуються аварійні відключення, вони можливі в інших областях.