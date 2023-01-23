Про це повідомило “Укренерго”.
Сьогодні споживання електроенергії більше, ніж учора. Збільшення пов’язано з початком робочого тижня і поступовим зниженням температури по Україні. Тому зріс дефіцит потужності.
Ліміти споживання на всю добу доведено до всіх обленерго. Ліміти вже перевищено у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській областях. У цих регіонах застосовуються аварійні відключення, вони можливі в інших областях.
Зазначено, що “Укренерго” вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.
- 22 січня гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко зазначив, що нині все ще зберігається значний дефіцит в енергосистемі, наразі дотриманню графіків сприяє тепла погода.