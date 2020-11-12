Мережа магазинів "Епіцентр К" заявила, що працюватиме під час "карантину вихідного дня", але продаватиме лише "життєво необхідні товари".

Відповідна заява опублікована на Facebook-сторінці бренду.

Напередодні Кабінет Міністрів прийняв рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. У суботу та неділю в Україні матимуть працювати лише аптеки, продуктові магазини та АЗС.

У відповідь мережа магазинів “Епіцентр К” жартома повідомила про намір працювати у вихідні (ввести “72-годинну п’ятницю”).

Вже наступного дня мережа опублікувала заяву, в якій наголосила, що піклується про здоров’я та добробут людей і на вихідних буде реалізовувати лише товари першої необхідності.

“Під час карантину вихідного дня мережі “Епіцентр” та “Нова лінія” реалізовуватимуть виключно життєво необхідні товари дозволені постановою КМУ “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р” № 641, до яких належать харчові продукти, засоби гігієни, лікарські засоби та товари медичного призначення, ветеринарні препарати, корми та доставлятимемо їжу із наших ресторанів”, — заявили у мережі, зазначивши, що товари інших категорій будуть доступні для замовлення онлайн.

При цьому в “Епіцентрі” зазначили, що поважають позицію Кабінету Міністрів України та будуть її дотримуватися, “хоча не згодні зі всіма заходами впровадженими Урядом для посилення карантину”.

Примітно, що заяву бренду вже прокоментував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він заявив, що “Епіцентр” прийняв рішення дотримуватися карантинних обмежень “після роз’яснень, отриманих в Міністерстві внутрішніх справ”.