Про це повідомляє УНІАН.
Мережа пропонувала подарунковий набір з тьох антисемітських книг: “Моя боротьба” Адольфа Гітлера, “Міжнародне єврейство” Генрі Форда та “Щуролюди” Орея Волота.
Спочатку набір книг коштував 1 999 гривень, потім оголосили акцію й знизили вартість до 1 499 грн.
Повідомляється, акцію відмінили після того, як до “Епіцентру” звернулася Об’єднана єврейська громада України. Мережа супермаркетів розглянула клопотання й зняла книги з продажу. Посилання на пропозицію вже неактивне.
“Моя боротьба” (Mein Kampf) — книга Адольфа Гітлера, яка стала ідеологічною основою німецького націонал-соціалізму. Вперше її опублікували у 1925 році.
Перша частина “Майн Кампф” є автобіографією Гітлера. У ній він описав свій життєвий шлях і погляд на соціально-політичні проблеми Австро-Угорщини та Німеччини. Головними ворогами він вважав світове єврейство інтернаціоналізм та комуністичний рух.
Друга частина була політичною програмою його партії, яка мала на меті побудувати “справжній соціалізм”. Книгу заборонили у Німеччині відразу після закінчення Другої світової війни.
В Україні видання цієї книги заборонили у 2009 році, коли Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі визнала її такою, що не відповідає вимогам законодавства України у сфері захисту суспільної моралі та розпалює національну та релігійну ворожнечу.
- Нагадаємо, що у списках рекомендованих книжок для студентів-менеджерів опинилась книжка “Ділова кар’єра” професора Івана Дахна. Посібник містить сексистські та ейджистські висловлювання, цитати Адольфа Гітлера і рекомендації щодо того, яких жінок треба брати на роботу.
- Найбільш знаковою книжкою Незалежності України стала «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані.