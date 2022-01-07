Мережа супермаркетів "Епіцентр" потрапила у скандал: на її сайті продавали книжку Адольфа Гітлера "Моя боротьба" та іншу антисемітську літературу. Книги вже зняли з продажу.

Про це повідомляє УНІАН.

Мережа пропонувала подарунковий набір з тьох антисемітських книг: “Моя боротьба” Адольфа Гітлера, “Міжнародне єврейство” Генрі Форда та “Щуролюди” Орея Волота.

Спочатку набір книг коштував 1 999 гривень, потім оголосили акцію й знизили вартість до 1 499 грн.

Повідомляється, акцію відмінили після того, як до “Епіцентру” звернулася Об’єднана єврейська громада України. Мережа супермаркетів розглянула клопотання й зняла книги з продажу. Посилання на пропозицію вже неактивне.

“Моя боротьба” (Mein Kampf) — книга Адольфа Гітлера, яка стала ідеологічною основою німецького націонал-соціалізму. Вперше її опублікували у 1925 році.

Перша частина “Майн Кампф” є автобіографією Гітлера. У ній він описав свій життєвий шлях і погляд на соціально-політичні проблеми Австро-Угорщини та Німеччини. Головними ворогами він вважав світове єврейство інтернаціоналізм та комуністичний рух.

Друга частина була політичною програмою його партії, яка мала на меті побудувати “справжній соціалізм”. Книгу заборонили у Німеччині відразу після закінчення Другої світової війни.

В Україні видання цієї книги заборонили у 2009 році, коли Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі визнала її такою, що не відповідає вимогам законодавства України у сфері захисту суспільної моралі та розпалює національну та релігійну ворожнечу.