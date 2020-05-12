В агентстві Європейського союзу з питань надання притулку прогнозують збільшення кількості мігрантів до ЄС після ослаблення карантину.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters з посиланням на агентство Європейського союзу з питань надання притулку.

Зокрема, побоювання стосуються напливу біженців з регіонів Близького Сходу та в Північної Африки.

В агентстві повідомили, що через обмеження пересування в березні, було подано вдвічі менше заяв про надання притулку, ніж в лютому. Також скоротилася кількість людей, які незаконно перетнули кордон ЄС.

В агентстві побоюються, що спалахи коронавірусу на Близькому Сході й в Північній Африці можуть викликати брак продовольства, дестабілізувати безпеку і зміцнити позиції угруповань бойовиків, таких як Ісламська держава. Це може привести до “збільшення міграції, пов’язаної з пошуком притулку, в середньостроковій перспективі”.

Нагадаємо, після того, як у 2015 році до ЄС прибуло понад 1 мільйон шукачів притулку, Європейський Союз надав фінансову допомогу Туреччині та Лівії для того, щоб закрити основні маршрути, які використовуються мігрантами.