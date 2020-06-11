У найближчі тижні Європа може зіткнутися зі зростанням числа інфекцій COVID-19, викликаних масовими протестами.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного видання Reuters.

Представники Європейського Союзу і експерти побоюються, що спалах коронавируса повториться в зв’язку з масовими акціями проти дискримінації, які пройшли в багатьох європейських країнах напередодні.

В останні дні десятки тисяч протестувальників зібралися в великих містах Європи після вбивства в Сполучених Штатах Джорджа Флойда.

Відзначимо, більшість країн з 27 країн ЄС подолали пік спалаху і поступово відновлюють бізнес і відкривають кордони.

До недавніх протестів вчені очікували другу хвилю коронавируса тільки після літа, але тенденція може зміниться.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.