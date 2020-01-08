В Європейському Союзі офіційно засудили ракетну атаку Ірану на американські військові бази в Іраку.

Про це повідомляє DW.

Уточнюється, що верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель закликав зупинити в регіоні “спіраль насильства”.

“Останні ракетні атаки на авіабази в Іраку, які використовуються силами США і коаліції, зокрема, європейськими силами, є черговим прикладом ескалації і протистояння, що наростає”, – сказав він.

При цьому Боррель також запросив до Брюсселя для переговорів голову міністерства закордонних справ Ірану Мохаммада Заріфа.

У той же час голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала негайно припинити вогонь на Близькому Сході і відновити діалог між сторонами протистояння.

Дер Ляєн також планує обговорити ситуацію, що склалася, з прем’єром Британії Борисом Джонсоном.

Крім того, вона заявила, що в ЄС продовжать роботу, спрямовану на порятунок ядерної угоди з Іраном, незважаючи на офіційні заяви Тегерана про її розрив.