Про це повідомляє DW.
Уточнюється, що верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель закликав зупинити в регіоні “спіраль насильства”.
“Останні ракетні атаки на авіабази в Іраку, які використовуються силами США і коаліції, зокрема, європейськими силами, є черговим прикладом ескалації і протистояння, що наростає”, – сказав він.
При цьому Боррель також запросив до Брюсселя для переговорів голову міністерства закордонних справ Ірану Мохаммада Заріфа.
У той же час голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала негайно припинити вогонь на Близькому Сході і відновити діалог між сторонами протистояння.
Дер Ляєн також планує обговорити ситуацію, що склалася, з прем’єром Британії Борисом Джонсоном.
Крім того, вона заявила, що в ЄС продовжать роботу, спрямовану на порятунок ядерної угоди з Іраном, незважаючи на офіційні заяви Тегерана про її розрив.
- Нагадаємо, що військові Ірану в ніч на 8 січня протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.