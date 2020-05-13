У Європейському Союзі вітають ухвалення Верховною Радою закону про банки.

Про це голова представництва ЄС в Україні написав на своїй сторінці в Twitter.

За словами представника, прийняття “антиколомойського” закону є життєво необхідним для захисту українських платників податків і публічних фінансів в країні.

“Євросоюз вітає прийняття Верховною Радою законопроекту щодо банківське врегулювання. Це життєво необхідний захід для захисту публічних фінансів і українських платників податків, для економічної стабільності, прозорості, верховенства права і продовження фінансової підтримки з боку Міжнародного валютного фонду і ЄС”, – пише він.