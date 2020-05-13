Про це голова представництва ЄС в Україні написав на своїй сторінці в Twitter.
За словами представника, прийняття “антиколомойського” закону є життєво необхідним для захисту українських платників податків і публічних фінансів в країні.
“Євросоюз вітає прийняття Верховною Радою законопроекту щодо банківське врегулювання. Це життєво необхідний захід для захисту публічних фінансів і українських платників податків, для економічної стабільності, прозорості, верховенства права і продовження фінансової підтримки з боку Міжнародного валютного фонду і ЄС”, – пише він.
- Сьогодні Верховна Рада ухвалила в цілому “антиколомойський закон”, який є умовою співпраці України і Міжнародного валютного фонду. Документ підтримали далеко не всі фракції.
- 16 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо внесення змін до регламенту, аби прискорити прийняття “антиколомойського” закону у другому читанні. Згодом його підписав президент Володимир Зеленський.
- 30 квітня Верховна Рада України підтримала застосування спеціальної процедури при розгляді “антиколомойського” проєкту закону.