В Євросоюзі висловили жаль через заяви влади Ірану про вихід держави з угоди з врегулювання ядерної програми.

Про це повідомив в Твітер верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Як повідомлялося раніше, 5 січня Іран оголосив про остаточний вихід з Спільного всеосяжного плану дій по врегулюванню його ядерної програми. В рамках угоди Ірану дозволялося збагачувати уран лише до рівня 3,67%, тоді як для виробництва ядерної зброї потрібно уран з вмістом урану-235 на рівні 90%. В обмін на припинення виробництва збройового урану режиму санкцій, накладений на Іран, був ослаблений.

“Глибоко шкодую про останньому оголошенні Ірану про JCPOA (політична угода між Іраном і групою держав щодо ядерної програми держави — ред.)”, — написав Боррель.

Також Боррель наголосив на важливості здійснення ядерної угоди та запевнив, що робота ЄС з її учасниками продовжиться.

“Повне здійснення всіма ядерної угоди наразі як ніколи важливе для стабільності в регіоні та глобальної безпеки. Я буду продовжувати працювати з усіма учасниками на шляху вперед”, — додав верховний представник.