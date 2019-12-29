У Європейському союзі очікують продовження суду у справі про розстріли на Майдані після звільнення і обміну екс- "беркутівців".

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх зв’язків.

“Ми беремо до відома обмін людей, пов’язаних із трагічними подіями на Майдані в 2014 році. Ми очікуємо, що буде продовжено розслідування всіх звинувачень, а зацікавлені сторони забезпечать притягнення винних до відповідальності”, – наголошується в заяві.

В ЄС назвали сьогоднішній обмін “хорошим прикладом реалізації одного із заходів”, узгоджених у рамках зустрічі в “нормандському форматі” в Парижі 9 грудня.

В Євросоюзі нагадали про важливість повного припинення вогню, яке є “єдиним способом досягнення мирного врегулювання конфлікту” на Донбасі.

“Європейський союз, як і раніше, твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України”, – зазначається в заяві.