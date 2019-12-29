Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх зв’язків.
“Ми беремо до відома обмін людей, пов’язаних із трагічними подіями на Майдані в 2014 році. Ми очікуємо, що буде продовжено розслідування всіх звинувачень, а зацікавлені сторони забезпечать притягнення винних до відповідальності”, – наголошується в заяві.
В ЄС назвали сьогоднішній обмін “хорошим прикладом реалізації одного із заходів”, узгоджених у рамках зустрічі в “нормандському форматі” в Парижі 9 грудня.
В Євросоюзі нагадали про важливість повного припинення вогню, яке є “єдиним способом досягнення мирного врегулювання конфлікту” на Донбасі.
“Європейський союз, як і раніше, твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України”, – зазначається в заяві.
- Напередодні Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-“беркутівців”, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб під час Революції Гідності. Так, суд прийняв рішення відпустити з-під арешту Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна під особисте зобов’язання. Також “особисте зобов’язання” в якості запобіжного заходу було визначено і для двох інших екс-“беркутівців” – Олександра Маринченка та Сергія Тамтури (які перебували під домашнім арештом).
- У той же вечір в Києві група активістів блокувала виїзд автозаків із Лук’янівського СІЗО, де знаходилися троє з п’яти екс-“беркутівців”, обвинувачених у розстрілах на Майдані.
- П’ять колишніх співробітників “Беркута” сьогодні були доставлені на КПВВ “Майорське” в Донецькій області для обміну.