Відповідну заяву оприлюднила Європейська зовнішньополітична служба.

В ЄС відзначили, що приймають до відома заяву іранської влади, котра взяла на себе відповідальність за трагедію.

“Ми шкодуємо про цю трагедію, яка призвела до загибелі багатьох людей із різних країн, і ми висловлюємо наші щирі співчуття їхнім сім’ям і близьким. Із урахуванням зобов’язань, даних президентом Рухані (президентом Ірану Хасаном Рухані, – ред.), ЄС очікує, що Іран продовжить повне співробітництво і проведе всеосяжне і прозоре розслідування, яке повинно відповідати міжнародним стандартам, щодо того, як сталася ця трагедія”, – наголошується в заяві.

У ній також зазначено, що потрібно вжити заходів, щоб подібні катастрофи “більше ніколи не відбувалися”.

З окремою заявою виступив і прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він назвав визнання Іраном провини в аварії літака “важливим першим кроком”.

“Визнання Іраном того, що рейс 752 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” був збитий помилково їхніми збройними силами, є важливим першим кроком. Це буде неймовірно важкий час для всіх тих сімей, які втратили близьких у таких трагічних обставинах. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати родини чотирьох британських жертв і забезпечити, щоб вони отримали відповіді, на які заслуговують”, – йдеться в заяві.

Джонсон також висловився за проведення всеосяжного, прозорого і незалежного міжнародного розслідування та репатріації загиблих.

“Великобританія буде тісно співпрацювати з Канадою, Україною та іншими нашими міжнародними партнерами, які постраждали в результаті цієї аварії”, – додав політик.