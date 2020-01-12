Відповідну заяву оприлюднила Європейська зовнішньополітична служба.
В ЄС відзначили, що приймають до відома заяву іранської влади, котра взяла на себе відповідальність за трагедію.
“Ми шкодуємо про цю трагедію, яка призвела до загибелі багатьох людей із різних країн, і ми висловлюємо наші щирі співчуття їхнім сім’ям і близьким. Із урахуванням зобов’язань, даних президентом Рухані (президентом Ірану Хасаном Рухані, – ред.), ЄС очікує, що Іран продовжить повне співробітництво і проведе всеосяжне і прозоре розслідування, яке повинно відповідати міжнародним стандартам, щодо того, як сталася ця трагедія”, – наголошується в заяві.
У ній також зазначено, що потрібно вжити заходів, щоб подібні катастрофи “більше ніколи не відбувалися”.
З окремою заявою виступив і прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він назвав визнання Іраном провини в аварії літака “важливим першим кроком”.
“Визнання Іраном того, що рейс 752 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” був збитий помилково їхніми збройними силами, є важливим першим кроком. Це буде неймовірно важкий час для всіх тих сімей, які втратили близьких у таких трагічних обставинах. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати родини чотирьох британських жертв і забезпечити, щоб вони отримали відповіді, на які заслуговують”, – йдеться в заяві.
Джонсон також висловився за проведення всеосяжного, прозорого і незалежного міжнародного розслідування та репатріації загиблих.
“Великобританія буде тісно співпрацювати з Канадою, Україною та іншими нашими міжнародними партнерами, які постраждали в результаті цієї аварії”, – додав політик.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.