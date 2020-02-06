Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.
За словами Маасікаса, наразі існують “десятки речей, десятки деталей, які слід впровадити правильно”.
На його думку, реформа повинна принести малим фермерам переваги.
“Тим людям, які живуть і працюють на землі, які обробляють землю. Безумовно має бути забезпечено відповідні застереження для того, щоб інтереси малих фермерів були взяті до уваги і були дотримані”, – підкреслив Маасікас.
Крім того, реєстри повинні бути приведені в порядок.
“Якщо ви хочете відкрити ринок, необхідно чітко розуміти, що ви продаєте і ви купуєте. Все, що стосується Геокадастру і всіх пов’язаних з ним питань – це теж та сфера, де ЄС надає підтримку, в тому числі фінансову”, – заявив дипломат.
Також представник ЄС зазначив, що в Україні повинна бути забезпечена правова визначеність, щоб громадяни знали, яку ділянку землі вони продають або купують.
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