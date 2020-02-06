Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас дав поради про те, як краще запровадити ринок землі в Україні.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

За словами Маасікаса, наразі існують “десятки речей, десятки деталей, які слід впровадити правильно”.

На його думку, реформа повинна принести малим фермерам переваги.

“Тим людям, які живуть і працюють на землі, які обробляють землю. Безумовно має бути забезпечено відповідні застереження для того, щоб інтереси малих фермерів були взяті до уваги і були дотримані”, – підкреслив Маасікас.

Крім того, реєстри повинні бути приведені в порядок.

“Якщо ви хочете відкрити ринок, необхідно чітко розуміти, що ви продаєте і ви купуєте. Все, що стосується Геокадастру і всіх пов’язаних з ним питань – це теж та сфера, де ЄС надає підтримку, в тому числі фінансову”, – заявив дипломат.

Також представник ЄС зазначив, що в Україні повинна бути забезпечена правова визначеність, щоб громадяни знали, яку ділянку землі вони продають або купують.