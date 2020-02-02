Про це повідомляє BBC.
У Туска поцікавилися, які перспективи членства незалежної Шотландії в ЄС, на що політик відповів:
“Я хочу зупинитися, щоб не сказати щось занадто прямо”.
Туск вважає, що слід “поважати внутрішні дискусії в Великобританії”.
При цьому він додав, що Шотландію не можуть прийняти в ЄС автоматично.
Що стосується можливого членства, він сказав:
“Емоційно я не сумніваюся, що всі будуть в захваті тут, в Брюсселі, і в цілому в Європі”.
При цьому міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб попередив, що будь-які коментарі європейських лідерів з цього приводу можуть сприяти “сепаратистським тенденціям” в ЄС.
Подібні висловлювання він назвав “досить неєвропейськими і досить безвідповідальними”.
Для того щоб почати розмовляти з ЄС про щось, в Шотландії потрібно провести референдум. Але британський уряд такий крок не схвалює.
- Раніше перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що британський уряд Бориса Джонсона не може утримувати їх в складі Сполученого Королівства проти їх волі.