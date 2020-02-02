Екс-глава Євроради Дональд Туск запевняє, що в Брюсселі, і в цілому в Євросоюзі, позитивно налаштовані щодо можливого вступу незалежної Шотландії в ЄС.

Про це повідомляє BBC.

У Туска поцікавилися, які перспективи членства незалежної Шотландії в ЄС, на що політик відповів:

“Я хочу зупинитися, щоб не сказати щось занадто прямо”.

Туск вважає, що слід “поважати внутрішні дискусії в Великобританії”.

При цьому він додав, що Шотландію не можуть прийняти в ЄС автоматично.

Що стосується можливого членства, він сказав:

“Емоційно я не сумніваюся, що всі будуть в захваті тут, в Брюсселі, і в цілому в Європі”.

При цьому міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб попередив, що будь-які коментарі європейських лідерів з цього приводу можуть сприяти “сепаратистським тенденціям” в ЄС.

Подібні висловлювання він назвав “досить неєвропейськими і досить безвідповідальними”.

Для того щоб почати розмовляти з ЄС про щось, в Шотландії потрібно провести референдум. Але британський уряд такий крок не схвалює.