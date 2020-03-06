Єврокомісія представила стратегію гендерної рівності на п'ять років, з метою усунути нерівність між чоловіками і жінками в країнах Євросоюзу.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

У повідомленні сказано, що, якщо в ЄС вдасться встановити гендерну рівність, це дозволить реалізувати таланти і можливості громадян, що сприятиме більш швидкому прогресу в розвитку.

Зазначено, що в країнах ЄС все ще є такі явища як гендерне насилля, з яким стикалася кожна третя європейська жінка.

Наприклад, в ЄС жінки заробляють на 16% менше чоловіків. У 8% випадків на керівних посадах у великих комерційних компаніях знаходяться жінки.

Зазначена стратегія гендерної рівності розрахована на 2020-2025 роки. Це пакет заходів, які будуть здійснюватися протягом наступних п’яти років в усіх напрямках політики Євросоюзу.

Очолить роботу Єврокомісар з питань рівності Олена Даллі.