В ЄС закликали компанії Facebook (FB.O), Google (GOOGL.O) і Twitter (TWTR.N) щомісяця надавати звіти про боротьбу з дезінформацією.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного агентства Reuters.

В ЄС стверджують, що на тлі поширення дезінформації Росією і Китаєм глобальні онлайн платформи повинні звітувати про боротьбу з дезінформацією.

В Єврокомісії зазначають, що на тлі епідемії дезінформація несе особливі ризики для здоров’я громадян.

“Це дійсно показало, що дезінформація не тільки завдає шкоди здоров’ю наших демократій, а й завдає шкоди здоров’ю наших громадян. Це може негативно вплинути на економіку і підірвати реакцію органів державної влади і, отже, послабити заходи охорони здоров’я”, – відзначили в Єврокомісії.

Комісія заявила, що онлайнові платформи повинні надавати щомісячні звіти з докладною інформацією про свої дії по просуванню авторитетного контенту і обмеження дезінформації про коронавіруси.