Про це сказано в матеріалі європейського видання Brussele Times.
Європейське агентство по співробітництву в галузі кримінального правосуддя Eurojust в Гаазі і Мережа по геноциду в суботу оголосили, що кримінальне переслідування терористів здійснюється відповідно до національних антитерористичних законыв і закликали до єдиної політики щодо визначення відповідальності за військові злочини і геноциди.
У доповіді агентства йдеться, що відповідно до міжнародного гуманітарного права ІГІЛ слід розглядати як сторону неміжнародного збройного конфлікту в Іраку і Сирії.
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Нагадаємо, терористична організація “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за напад з ножем на півдні Лондона.