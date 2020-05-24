Бойовики, які брали участь в боях в Іраку і Сирії, повинні бути притягнуті до відповідальності проти людяності і звинувачені у військових злочинах, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Про це сказано в матеріалі європейського видання Brussele Times.

Європейське агентство по співробітництву в галузі кримінального правосуддя Eurojust в Гаазі і Мережа по геноциду в суботу оголосили, що кримінальне переслідування терористів здійснюється відповідно до національних антитерористичних законыв і закликали до єдиної політики щодо визначення відповідальності за військові злочини і геноциди.

У доповіді агентства йдеться, що відповідно до міжнародного гуманітарного права ІГІЛ слід розглядати як сторону неміжнародного збройного конфлікту в Іраку і Сирії.