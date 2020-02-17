У «ЄС» закликали Раду відреагувати на ідею ОПЗЖ відправити делегацію на парад до Москви

Пропозиції представника фракції "Опозиційна платформа - за життя" по формуванню української делегації для участі у святкуванні Дня перемоги 9 травня в Москві є обурливими і керівництво парламенту має жорстко на це відреагувати.

Про це сказала народний депутат фракції “Європейська Солідарність”, голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе в коментарі журналістам.

Раніше співголова фракції “Опозиційна платформа – За життя” Вадим Рабінович запропонував сформувати делегацію Верховної Ради для участі в параді 9 травня в Москві.

При цьому вона зазначила, що на подібні заяви відреагувала тільки співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко та представники фракції “Голос”, але не було реакції від фракції “Слуга народу” і керівництва Верховної Ради.

“Мені б хотілося, щоб була жорстка і непримиренна реакція на це керівництва парламенту”, – зазначила вона.

Фракція “Європейської солідарності” ( “ЄС”) обурена пропозиціями народних депутатів від “Опозиційної платформи – За життя”, повідомляє пресслужба партії.

В “ЄС” впевнені, що така ініціатива “є цілком прогнозованою і очікуваною”, адже “реваншисти все вище піднімають голову, а влада дивиться на це крізь пальці”.

“Антиукраїнська витівка [Вадима] Рабіновича, його запальна проросійська мова на погоджувальній раді не зустріла жодної реакції керівництва парламенту, яка в інших випадках охоче коментує виступи депутатів від демократичної опозиції”, – додали в пресслужбі.

У свою чергу, парламентарії закликали президента Володимира Зеленського та його політичну силу повідомити суспільству, чи збираються вони їхати на парад до Москви і приєднатися до делегації депутатів з ОПЗЖ.

“Адже сьогодні в парламенті керівництво “Слуг народу” поблажливо посміхались під час антиукраїнського провокативного виступу Рабіновича. Не хочеться вірити, що для “Слуг народу” – народу, який стікає кров’ю у боротьбі з Росією, – неприйнятність участі України в путінському побєдобєсії не є очевидною і залишиться без їхньої публічної реакції”, – додали в “Європейській солідарності”.

Ранее Вадим Рабинович разжег бурную дискуссию в соцсети, опубликовав пост о своей поездке в Москву к дочери и внуку.

Раніше Вадим Рабінович розпалив бурхливу дискусію в соцмережі, опублікувавши пост про свою поїздку в Москву до дочки і онука.