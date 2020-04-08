Міністри фінансів Єврозони, після 16-годинного обговорення виділення коштів і випуску боргових зобов'язань в рамках пакету економічної допомоги на подолання наслідків епідемії коронавіруса, не дійшли згоди.

Про це повідомляє європейська медіакомпанія Euroactiv.

Повідомляється, що міністри фінансів країн Єврозони провели 16-годинну телеконференцію, під час якої було обговорено низку мір щодо економічної допомоги в рамках подолання наслідків кризи, викликаною епідемією коронавіруса.

Повідомляється, що сторони не дійшли згоди.

Зокрема, розбіжності виникли після того, як Нідерланди продовжували наполягати на строгих умовах надання пільгових кредитів країнам, які сильно постраждали від епідемії, таким як Іспанія та Італія.

Міністри також розійшлися в думках щодо випуску облігацій, які вже прозвали “коронабондами”, в рамках подолання економічного спаду.

Пакет, який обговорювали включав в себе заходи на загальну суму близько 500 млрд євро. Допомога призначалася національним урядам, компаніям і людям, які втратили робочі місця.