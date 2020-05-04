В Європейському Союзі розповіли, які держави ще не пройшли пік епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Уточнюється, що Європейський центр з профілактики та контролю захворювань фіксує зростання зараження коронавірусом в Швеції, Великобританії, Румунії, Болгарії та Польщі.

В даних країнах суттєвих позитивних змін за останні 14 днів не спостерігається.

Водночас в інших країнах Європейського Союзу фіксується зниження кількості підтверджених випадків зараження коронавірусом.

“Станом на суботу, 2 травня, схоже, що початкова хвиля передачі в Європі пройшла свій пік”, – заявили в центрі.

Нагадаємо, що карантин в Україні було продовжено до 22 травня. Водночас вже з 11 травня передбачаються певні пом’якшення карантинних обмежень.