Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Уточнюється, що Європейський центр з профілактики та контролю захворювань фіксує зростання зараження коронавірусом в Швеції, Великобританії, Румунії, Болгарії та Польщі.
В даних країнах суттєвих позитивних змін за останні 14 днів не спостерігається.
Водночас в інших країнах Європейського Союзу фіксується зниження кількості підтверджених випадків зараження коронавірусом.
“Станом на суботу, 2 травня, схоже, що початкова хвиля передачі в Європі пройшла свій пік”, – заявили в центрі.
Нагадаємо, що карантин в Україні було продовжено до 22 травня. Водночас вже з 11 травня передбачаються певні пом’якшення карантинних обмежень.
- В Україні зафіксували 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 303 летальних, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків захворювання.