В ЄС вважають, що версія про те, що літак в Ірані збили помилково «заслуговує на довіру»

Представники європейської служби безпеки заявили, що інформація про те, що український літак був збитий в Ірані помилково, "заслуговує довіри".

Про це повідомляє телеканал CNN.

Раніше повідомлялося, що американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою.

Представники європейської служби безпеки вважають, що повідомлення про те, що український авіалайнер був збитий зенітно-ракетним комплексом Ірану помилково, заслуговують довіри.