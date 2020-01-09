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В ЄС вважають, що версія про те, що літак в Ірані збили помилково «заслуговує на довіру»

Представники європейської служби безпеки заявили, що інформація про те, що український літак був збитий в Ірані помилково, "заслуговує довіри".

Четвер, 9 січня 2020, 21:19

Про це повідомляє телеканал CNN.

Раніше повідомлялося, що американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою.

Представники європейської служби безпеки вважають, що повідомлення про те, що український авіалайнер був збитий зенітно-ракетним комплексом Ірану помилково, заслуговують довіри.

Раніше стало відомо, що літак міг бути уражений створеною в Росії ракетно-повітряною системою Tor-M1, відомої в НАТО як Gauntlet.

Нагадаємо, незабаром  після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Теги: авіакатастрофа, Іран, МАУ, ЕС

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