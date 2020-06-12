Про це повідомляє прес-служба партії.

“Вчора неподалік від його (Петра Порошенка – Ред.) будинку були зафіксовані невідомі автомобілі марки Toyota і Wolkswagen, в яких знаходилися невідомі люди, які відмовилися представитися, назвати себе. А що стосується номерів, які були на цих машинах, то таких номерів в природі не існує. і в базі номерів цих номерів немає. Це говорить тільки про одне: це номера прикриття і підтверджує той факт, що за Петром Порошенком ведеться незаконне стеження”, – заявив глава фракції “Євросолідарності” Артур Герасимов.

За його словами, порушення закону щодо Порошенка стали системними.

“Европеського солідарність” жорстко вимагає від пана Зеленського і державної репресивної машини відповісти на три питання. Перше – хто віддав наказ про незаконне стеження за п’ятим президентом України Петром Порошенком. Друге – хто веде це незаконне стеження за п’ятим президентом України Петром Порошенком. І третє питання – а кого з лідерів опозиції, з тих, хто сьогодні справедливо критикує цю непрофесійну і безглузду владу, також незаконно “ведуть” і незаконно прослуховують”, – додав Герасимов.

Державне бюро розслідувань вважає, що Порошенко схилив до незаконного указу голову Служби зовнішньої розвідки, хоча слідство у цій справі хотіло оголосити п’ятому президенту підозра в захопленні влади.

У зв’язку з цим п’ятий Президент України Петро Порошенко порадив нинішньому Главі держави Володимиру Зеленському зателефонувати Віктору Януковичу і дізнатися, чим закінчуються політичні переслідування опозиції.