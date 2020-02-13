У «ЄС» вимагають пояснити, чому МЗС брехало українцям про поїздку Зеленського в Оман

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе вимагає від МЗС України пояснити, чому відомство обманювало українців про те, що поїздка президента Володимира Зеленського в Оман була офіційним візитом.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Раніше глава Офісу президента Андрій Богдан на запит народного депутата від “Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка відповів, що візит президента України Володимира Зеленського в Оман був неофіційним і здійснювався за рахунок особистих коштів.

“Нарешті, на наш із колегами з Європейської солідарності запит про візит президента до Оману прийшла відповідь. Уже колишній керівник ОПУ повідомляє, що цей візит Зеленського не мав статусу офіційного, був приватним, і платив за все Зеленський із власної кишені. На цьому наголошується в контексті наших питань про результати візиту та підписані документи. Тепер питання до МЗС: навіщо було витрачати стільки паперу, переконуючи, що Президент їздив налагоджувати якісь зв`язки з Оманом? Забрехалися всі, але не домовилися, про що брехати разом, щоб мало хоча б якийсь правдивий вигляд… Злагоджено, професійно, весело!”, – написала нардеп.

Вона також зазначила, що до сих пір Зеленський не вніс зміни до своєї декларації після відпочинку в Омані.

“Ну і дивно, що ніяких змін в декларації очільником держави все ще не було внесено після подорожі. Точно була “гаряча” путівка”, – підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, 5 січня ЗМІ опублікували фотографії, на яких був зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel – найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прессекретар українського лідера Юлія Мендель заявила, що Зеленський у найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.

Раніше повідомлялося, що охорона Володимира Зеленського в Омані обійшлася державному бюджету України майже у 75 тисяч гривень.