Про це повідомляє видання Euractiv.
Це попередня стратегія Єврокомісії, деякі положення якої все ще можуть змінитися.
Країнам ЄС запропонують трьохетапний підхід до відкриття кордонів.
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Європейське агентство по боротьбі з хворобами (ECDC) рекомендуватиме країнам з низьким рівнем поширення вірусу в межах Шенгенської зони відкривати кордони.
Головне правило стратегії – єдиний підхід до всіх громадян ЄС, незалежно від країни народження і проживання. Наприклад, якщо Австрія дозволить перетинати кордон з боку Німеччини, то пропускати повинні всіх, а не тільки німців.
В цьому році пандемія обійдеться туристичної індустрії в 400 мільярдів євро, тому, щоб трохи пом’якшити такий показник, в ЄС будуть відкривати для туристів окремі регіони, де низький рівень захворюваності за умови дотримання встановлених санітарно-протиепідемічних правил.
У проекті стратегії поки немає чітких відповідей щодо того, як будуть працювати гігієнічні норми і норми соціального дистанціювання в громадських місцях і транспорті, щоб при цьому не дискримінувати громадян тих чи інших країн ЄС.
Після затвердження стратегії буде створено інтерактивну карту, на якій будуть відображені нові заходи прикордонного контролю і умови поїздок в межах Шенгенської зони.
Мета такої карти – допомогти людям правильно планувати поїздки, а деякі туристичних пунктів, по можливості, уникати.
У проекті також пропишуть пункт про дорожні ваучери, а також можливе повернення грошових коштів.
- Країни Євросоюзу вже почали поступове пом’якшення заходів карантину, в залежності від ситуації в системі охорони здоров’я, а також — залежно від кількості випадків зараження і смертей через коронавірус.