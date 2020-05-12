13 травня Європейська комісія має намір затвердити всеосяжну стратегію, спрямовану на те, щоб уряди країн-членів могли скоординовано відкрити туристичний бізнес в Євросоюзі.

Про це повідомляє видання Euractiv.

Це попередня стратегія Єврокомісії, деякі положення якої все ще можуть змінитися.

Країнам ЄС запропонують трьохетапний підхід до відкриття кордонів.

Європейське агентство по боротьбі з хворобами (ECDC) рекомендуватиме країнам з низьким рівнем поширення вірусу в межах Шенгенської зони відкривати кордони.

Головне правило стратегії – єдиний підхід до всіх громадян ЄС, незалежно від країни народження і проживання. Наприклад, якщо Австрія дозволить перетинати кордон з боку Німеччини, то пропускати повинні всіх, а не тільки німців.

В цьому році пандемія обійдеться туристичної індустрії в 400 мільярдів євро, тому, щоб трохи пом’якшити такий показник, в ЄС будуть відкривати для туристів окремі регіони, де низький рівень захворюваності за умови дотримання встановлених санітарно-протиепідемічних правил.

У проекті стратегії поки немає чітких відповідей щодо того, як будуть працювати гігієнічні норми і норми соціального дистанціювання в громадських місцях і транспорті, щоб при цьому не дискримінувати громадян тих чи інших країн ЄС.

Після затвердження стратегії буде створено інтерактивну карту, на якій будуть відображені нові заходи прикордонного контролю і умови поїздок в межах Шенгенської зони.

Мета такої карти – допомогти людям правильно планувати поїздки, а деякі туристичних пунктів, по можливості, уникати.

У проекті також пропишуть пункт про дорожні ваучери, а також можливе повернення грошових коштів.