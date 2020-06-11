Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Щоб досягти компромісу в питаннях торгової угоди між Великою Британією і ЄС, Брюссель очікує від Лондона реальних очікувань.
Нагадаємо, Британія покинула ЄС 31 січня і після цього майже не просунулася в переговорах про угоду про вільну торгівлю з ЄС.
Останній раунд переговорів відбувся у п’ятницю.
Торговельна угода, яку сторони планують укласти, стосується таких сфер як конкуренція, рибальство, співпраця судових і правоохоронних органів.
- Відзначимо, ЄС і Велика Британія повинні узгодити нові торгові умови з 2021 року, коли закінчиться перехідний період Великої Британії.