В "Європейській Солідарності" повідомили, що народний депутат Андрій Мотовиловець застосував силу проти нардепа від "ЄС" Марії Іонової.

Відповідну заяву оприлюднила прес-служба “Євросолідарності”.

Відзначається, що Мотовиловець так і не вибачився перед Іоновою, незважаючи на заклики “ЄС” і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

“Фракція “Європейської Солідарності” глибоко обурена агресивною поведінкою “слуги народу” Андрія Мотовиловця, який сьогодні у сесійній залі дозволив собі підняти руку на народну депутатку Марію Іонову. Попри заклик “Європейської Солідарності” та звернення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, представник монобільшості не знайшов у собі мужності принести вибачення за свою ганебну поведінку. Очевидно, що приниження своїх жінок-депутаток, яке спостерігала вся країна з Миколаєва – це ще не дно. Дно – це застосувати силу до народної депутатки і зробити вигляд, ніби нічого не сталося”, – наголошується в заяві.

У зв’язку з інцидентом в “ЄС” вимагають відсторонити Мотовиловця від засідань на 2-3 тижні.

“Вимагаємо від народного депутата з фракції “Слуги народу” Андрія Мотовиловця принести вибачення за застосування фізичної сили у Верховній Раді по відношенню до Марії Іонової. Ми також вимагаємо винести на розгляд регламентного комітету Верховної Ради питання про відсторонення депутата Мотовиловця від участі в засіданнях на 2-3 тижні“, – зазначається в заяві.

Вказаний інцидент стався в залі засідань Верховної Ради під час обговорення законопроєкту №3734 про вступ дітей з окупованих територій до вузів України без зовнішнього незалежного оцінювання.

“Європейська Солідарність” закликала підтримати документ тільки в першому читанні. Нардепи аргументували це тим, що пільги для вступу слід вводити не тільки для жителів окупованих територій, а й для дітей загиблих на Донбасі військовослужбовців.

Після цього “слуга” Роман Грищук дорікнув “ЄС”, що тільки їхня фракція відмовляється підтримати проєкт закону. Після його виступу “слуги народу” почали скандувати на адресу “Євросолідарності:” Ганьба! ”

У зв’язку з цим фракція “Європейської Солідарності” в повному складі вийшла до трибуни, щоб відповісти на звинувачення. Вони оточили трибуну і президію. Туди також підійшли “слуги народу”.

Після суперечки спікер ВР Разумков все ж дозволив нардепам від “ЄС” виступити.

Згодом Ірина Геращенко взяла слово і повідомила про інцидент з Іоновою. Вона, не називаючи прізвища, закликала “слугу народу”, який застосував силу проти нардепа від “ЄС”, вибачитися. З таким же закликом звернувся і Дмитро Разумков.

(На відео – з 4 год. 2 хв.)

Увечері Геращенко на своїй сторінці в Facebook повідомила, що нардеп від “СН” так і не вибачився. У зв’язку з цим в “ЄС” вирішили оприлюднити прізвище “слуги”.

ОНОВЛЕНО:

Народний депутат від “Слуги народу” Андрій Мотовиловець відреагував на заяву “Європейської Солідарності”. Нардеп звернувся безпосередньо до Марії Іонової.

Він наполягає, що вже попросив вибачення “в особистій розмові” за ситуацію, що склалася, але публічно вибачатися не буде, оскільки “нічого не робив”.

“В особистій розмові я вже попросив перед вами вибачення – не за те, в чому звинувачує мене ваша прес-служба. За те, що ми з вами опинилися в цій ситуації і тепер обидва змушені якось давати пояснення. Публічно приносити вибачення я не буду – я нічого не робив”, – написав Мотовиловець.

Він також закликає показати відео, на якому міг бути зафіксований момент інциденту. Заяву “ЄС” нардеп назвав “брехнею”.

“Я все-таки прошу вас сказати – я дійсно застосував до вас “фізичну силу”? Я правда “підняв на вас руку”?.. Скажіть, будь ласка, Маріє, ви дійсно думаєте, що публічне перетворення мене в агресора, а вас – на жертву насильства, це адекватний вчинок? Я абсолютно беззахисний перед брехнею вашої прес-служби. Вони вибрали тему, де слово другої сторони нічого не варте. Ви назвали мене людиною, яка піднімає руку на жінку – і не важливо, що я скажу у відповідь, у мене на лобі вже стоїть клеймо. Я пропоную вам і вашій прес-службі, угоду: давайте покажемо народу відео, де я вас “вдарив”, як стверджують ваші колеги. Засідання Верховної Ради знімає безліч камер із різних ракурсів. Будь ласка, покажіть, як це сталося”, – закликав Мотовиловець.

“Давайте так: якщо відео є, я перераховую благодійний внесок у розмірі 100 тисяч гривень до фонду “Повернись живим”. Якщо його немає – це робить ваша партія. По-моєму, варіант безпрограшний”, – додав нардеп.