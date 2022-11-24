Про це інформує DW.
Всього у списку значиться 322 пам’ятники та надгробки з радянською символікою, 133 з них встановлені в місцях військових поховань, їх демонтаж може бути розпочато негайно, а радянські солдати будуть перепоховані.
Кивінук не зазначив, скільки солдатів доведеться перепоховати і де вони будуть поховані.
“Це залежить від конкретного військового поховання. В одних могилах поховано кілька полеглих, а в інших — сотні. Де їх поховають? Сьогоднішня практика така, що у співпраці з місцевим самоврядуванням їх ховають на найближчому цвинтарі”, – пояснив він.
Посадовець також не зміг уточнити, скільки радянських пам’яток буде знищено, а скільки відправлено до музеїв, проте, висловив переконання, що “більшість буде знищена”.
Робоча група була сформована за рішенням уряду від 4 серпня “Про перенесення пам’ятників із символікою окупації з естонського суспільного простору”. Її діяльність та імена укладачів списків засекречені, оскільки, як було заявлено, їм “протистоять сили, зацікавлені у впливі на членів робочої групи”.
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