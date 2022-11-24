В Естонії демонтують більшість радянських пам'яток зі списку, підготовленого спеціальною робочою групою, створеною за розпорядженням уряду, заявив керівник групи Аско Ківінук, зауваживши, що "радянські пам'ятники зі списку, підготовленого робочою групою Держканцелярії, будуть демонтовані за першої нагоди".

Про це інформує DW.

Всього у списку значиться 322 пам’ятники та надгробки з радянською символікою, 133 з них встановлені в місцях військових поховань, їх демонтаж може бути розпочато негайно, а радянські солдати будуть перепоховані.

Кивінук не зазначив, скільки солдатів доведеться перепоховати і де вони будуть поховані.

“Це залежить від конкретного військового поховання. В одних могилах поховано кілька полеглих, а в інших — сотні. Де їх поховають? Сьогоднішня практика така, що у співпраці з місцевим самоврядуванням їх ховають на найближчому цвинтарі”, – пояснив він.

Посадовець також не зміг уточнити, скільки радянських пам’яток буде знищено, а скільки відправлено до музеїв, проте, висловив переконання, що “більшість буде знищена”.

Робоча група була сформована за рішенням уряду від 4 серпня “Про перенесення пам’ятників із символікою окупації з естонського суспільного простору”. Її діяльність та імена укладачів списків засекречені, оскільки, як було заявлено, їм “протистоять сили, зацікавлені у впливі на членів робочої групи”.

Раніше у столиці Латвії, всупереч протестам численної російськомовної громади, 25 серпня завершено демонтаж найбільшого монумента радянської доби в країнах Балтії – пам’ятника солдатам радянської армії – визволителям Латвії від німецько-фашистських загарбників у парку Перемоги.