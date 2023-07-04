Джерело: ERR.

Голова служби інфоспільноти Хелен Рохтла наголосила, що у новинних передачах не будуть забороняти чиюсь думку. Але важливо, щоб інша сторона могла висловити протилежну точку зору.

Поки що мовиться лише про перевірку інформаційних програм. Потенційно надалі вимогу можуть поширити й на інші передачі в Естонії.

На сьогодні обговорюється доречність включення такої ідеї в закон про медіапослуги. Зокрема обговорюють питання можливих механізмів контролю та наслідків у випадку його порушення.

За словами Хелени Рохтли, для провайдерів медіапослуг, які створені у країні, існує контроль за видачею ліцензії. Натомість іноземні канали, які хочуть бути доступними для естонських споживачів, не контролюються з боку державних органів.

“Фактично, мовник каналу зобов’язаний перевірити, наприклад, чи немає зв’язку з санкціями ЄС або ООН. І якщо такі є, співпрацю з каналом має бути негайно припинено”, – наголосила Рохтла.

Зазначено, що обмеження діяльності ЗМІ в “жодному разі це не повинно робитися легковажно”, а рішення бути обґрунтованим.