Сьогодні, 9 травня, в Естонії на стіні Нарвського замку, яка повернута до російського кордону, вивісили плакат із зображенням президента РФ та надписом "Путін – військовий злочинець".

Про це інформує ERR.

За словами директорки Нарвського музею, це не провокація, а заздалегідь спланована музеєм та організацією Propastop інсталяція, яка висітиме кілька днів.

“Ця інсталяція недвозначно нагадує про те, що тут у нас у Нарві проходить кордон. Плакат розміщений на стіні, на якій майорить естонський прапор. Це те місце, яке розташоване прямо навпроти масштабного майданчика і сцени на протилежному боці (річки та кордону – ред.)”, – сказала директорка Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова.

Також вона зазначила, що інсталяція повинна нагадувати, що “поряд з нами триває повномасштабна війна, розв’язана Путіним” і “все має свою ціну”.

Метою акції, за словами організаторів, є розвінчання пропаганди та хибної інформації, що розповсюджується у російських ЗМІ.

Роботи із встановлення плаката зайняли близько години. Фотографії плаката на стіні замку, опубліковані в соціальних мережах музею, підписано коротким коментарем: “Тут кордон!”.

Російська сторона вимагала зняти плакат, естонська, своєю чергою, відмовилася це робити. Пізніше з цієї причини відбулася зустріч естонських та російських прикордонників.

“Сьогодні о 10 годині ранку на мосту зустрілися представники естонської та російської прикордонних служб. Ця незапланована зустріч була ініційована російською стороною. Серед іншого, обговорювався плакат на Нарвському музеї, який російські представники зажадали від наших прикордонників прибрати”, – розповів керівник Нарвського відділення поліції Індрек Пюві.

Крім того, представники Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії заявили, що в їх країні “такий плакат не заборонений” і що у своїй роботі вони виходять з естонського законодавства і що “російські чиновники не мають підстав вимагати демонтажу плаката”.

У виданні нагадали, що 9 травня в Івангороді біля стін фортеці (навпроти Нарвського замку) відбудеться концерт, присвячений Дню перемоги. Його буде видно з території Естонії, з річкового променаду біля кордону в Нарві.