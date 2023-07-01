В Естонії підвищать штрафи для шкіл, де педагоги не дотримуються мовного законодавства та не володіють державною мовою, а також посилять відповідні перевірки.

Джерело: ERR.

З 1 серпня 2023 року штрафи для шкіл, де вчителі не володіють естонською мовою, зростуть у 15 разів і можуть сягати 9 600 євро у разі регулярних порушень, замість попереднього максимуму 640 євро.

Крім того, Мовний департамент буде проводити перевірки щодо володіння вчителями естонської мови, відвідуючи їхні уроки.

“Це має вплинути та спрацювати. Ми вже бачили, що приписи, оголошені фізичним особам, не дали результату. А цей новий штраф поширюється на юридичних осіб”, – зазначив координатор переходу на освіту естонською мовою у Міносвіти Інгар Дуболазов.

На думку очільниці найбільш російськомовного міста Естонії Нарви Катрі Райк, нові штрафи є “гарним сигналом” для посадовців, які досі не розуміють важливості освіти естонською мовою.

За оцінками Мовного департаменту, в Естонії недостатній рівень знання естонської мови мають близько 2500 освітян.