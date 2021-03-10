Про це заявила заступник директора Департаменту здоров’я Марі-Анні Хярма, повідомляє Естонське національне радіомовлення (ERR).
Австрійська влада в неділю повідомила, що припиняє використання однієї партії вакцини AstraZeneca в якості запобіжного заходу, поки не будуть розслідувані випадок смерті жінки і захворювання чоловіка.
“Буває, що використання партії призупиняється, оскільки розслідування займає час. У цьому немає нічого незвичайного. Ми зібрали інформацію, у кого скільки вакцини залишилося. Більшість її вже використовували. Поки не буде завершено розслідування, вакцину, що залишилася, використовувати не будуть”, – цитує Хярма ERR.
Інформація про необхідність призупинити застосування однієї партії вакцини з Лікарського департаменту в Департамент здоров’я надійшла 8 березня. Після цього чиновники обдзвонили всі центри, які роблять щеплення.
“Ми зібрали інформацію, у кого скільки вакцини залишилося. Більшість її вже використало. Поки не буде завершено розслідування, вакцину використовувати не будуть”, – сказала Хярма.
Розслідування причин смерті 31-річного рятувальника, який помер минулого тижня, ще триває.
“Нам відомо, що випадок не пов’язаний з австрійської партією [вакцини]”, – підкреслила Хярма.
- Раніше повідомлялося, що в Австрії тимчасово зупинили вакцинацію людей препаратами з однієї партії від AstraZeneca після смерті жінки.