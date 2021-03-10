В Естонії вирішили поки не використовувати одну партію вакцини AstraZeneca, поки в Австрії не завершиться розслідування смерті однієї вакцинованої жінки і випадкe захворювання вакцинованого чоловіка.

Про це заявила заступник директора Департаменту здоров’я Марі-Анні Хярма, повідомляє Естонське національне радіомовлення (ERR).

Австрійська влада в неділю повідомила, що припиняє використання однієї партії вакцини AstraZeneca в якості запобіжного заходу, поки не будуть розслідувані випадок смерті жінки і захворювання чоловіка.

“Буває, що використання партії призупиняється, оскільки розслідування займає час. У цьому немає нічого незвичайного. Ми зібрали інформацію, у кого скільки вакцини залишилося. Більшість її вже використовували. Поки не буде завершено розслідування, вакцину, що залишилася, використовувати не будуть”, – цитує Хярма ERR.

Інформація про необхідність призупинити застосування однієї партії вакцини з Лікарського департаменту в Департамент здоров’я надійшла 8 березня. Після цього чиновники обдзвонили всі центри, які роблять щеплення.

“Ми зібрали інформацію, у кого скільки вакцини залишилося. Більшість її вже використало. Поки не буде завершено розслідування, вакцину використовувати не будуть”, – сказала Хярма.

Розслідування причин смерті 31-річного рятувальника, який помер минулого тижня, ще триває.

“Нам відомо, що випадок не пов’язаний з австрійської партією [вакцини]”, – підкреслила Хярма.