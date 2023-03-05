Про це повідомило ERR.

Виборці дільниці будуть відкриті з 9:00 до 20:00. Громадяни можуть прийти до будь-якої з 405 виборчих дільниць у межах свого виборчого округу, яких всього 12.

До парламенту країни (Рійгікогу) балотуються загалом 968 кандидатів.

Станом на 8 ранку у попередньому голосуванні взяли участь 47,3% виборців. Електронним шляхом проголосували 313 514 людей, а на виборчих дільницях – 143 346 осіб.

Остаточна кількість електронних голосів стане відома пізно ввечері. Після закриття виборчих дільниць буде проведено облік тих, хто проголосував двічі. Якщо виборець використав обидва способи голосування, то враховуватиметься лише голос, який віддали за допомогою виборчого бюлетеня.

Раніше в передвиборчих опитуваннях з істотним відривом лідирувала “Партія реформ” на чолі з прем’єр-міністеркою Каєю Каллас. Євроскептична й Консервативна партія Естонії EKRE була другою за популярністю політичною силою в країні. Остання партія вимагала припинити військову допомогу Україні, аби не погіршувати відносини з Росією та мати зброю для власного захисту.