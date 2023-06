Джерело: пресслужба військово-морських сил НАТО

Зауважується, що за 52 роки перші морські навчання ніколи не були сильнішими.

У навчаннях беруть участь 19 країн НАТО та Швеція, задіяні 50 кораблів, 45 літаків та понад шість тисяч військових. Найбільшим кораблем-учасником стане USS Mount Whitney (LCC 20), флагман 6-го флоту США.

Перші спільні тренування стартують вже 5 червня. Загалом навчання триватимуть до 16 червня.

Щорічні навчання проходять у Балтійському регіоні з 4 по 16 червня та надають унікальну навчальну можливість для зміцнення спільного реагування, що має вирішальне значення для збереження свободи судноплавства та безпеки в Балтійському морі.

Слід зазначити, що хоча Фінляндія регулярно брала участь у минулих ітераціях, цього року Фінляндія вперше братиме участь у навчаннях як член Альянсу НАТО. Baltops залишається випробувальним полігоном для альянсу та має важливе значення для вдосконалення сумісності з союзниками в країнах-партнерах у Балтійському морі та навколо нього.

Цьогорічні навчання вперше включають потужні тренування з евакуації особового складу з використанням безпілотних надводних апаратів. Ще одним удосконаленням Baltops 23 є співпраця шістнадцяти капеланів з восьми країн-учасниць.

— STRIKFORNATO (@STRIKFORNATO) June 4, 2023