Джерело: пресслужба військово-морських сил НАТО
Зауважується, що за 52 роки перші морські навчання ніколи не були сильнішими.
У навчаннях беруть участь 19 країн НАТО та Швеція, задіяні 50 кораблів, 45 літаків та понад шість тисяч військових. Найбільшим кораблем-учасником стане USS Mount Whitney (LCC 20), флагман 6-го флоту США.
Перші спільні тренування стартують вже 5 червня. Загалом навчання триватимуть до 16 червня.
Щорічні навчання проходять у Балтійському регіоні з 4 по 16 червня та надають унікальну навчальну можливість для зміцнення спільного реагування, що має вирішальне значення для збереження свободи судноплавства та безпеки в Балтійському морі.
Слід зазначити, що хоча Фінляндія регулярно брала участь у минулих ітераціях, цього року Фінляндія вперше братиме участь у навчаннях як член Альянсу НАТО. Baltops залишається випробувальним полігоном для альянсу та має важливе значення для вдосконалення сумісності з союзниками в країнах-партнерах у Балтійському морі та навколо нього.
Цьогорічні навчання вперше включають потужні тренування з евакуації особового складу з використанням безпілотних надводних апаратів. Ще одним удосконаленням Baltops 23 є співпраця шістнадцяти капеланів з восьми країн-учасниць.
“Цьогоріч Baltops є історичною подією для нас, оскільки ніколи ще не було такої великої одночасної присутності військово-морських сил НАТО на території Естонії”, – зазначив командувач ВМС Естонії Юрі Саска.
Today we set sail to #BALTOPS23 ⚓️ from Tallinn 🇪🇪
In 52 years, the premier maritime exercise in the #BalticSea has never been stronger! 💪
1⃣9⃣ @NATO Allies
1⃣ #NATO Partner Nation 🇸🇪
5⃣0⃣ Ships 🚢
4⃣5⃣+ Aircraft 🚁
6⃣0⃣0⃣0⃣+ Personnel🧠#WeAreNATO
👇https://t.co/KAXZ4elhPY pic.twitter.com/VMBPU10mdA
— STRIKFORNATO (@STRIKFORNATO) June 4, 2023
Зауважимо, країни Північноатлантичного альянсу з 12 по 23 червня проведуть найбільші у своїй історії авіаційні навчання Air Defender 2023.
- 22 квітня в Європі провели багатонаціональні навчання Defender 23, в яких взяли участь майже 9000 американських військових.
- Сорок два китайських винищувачі ненадовго перетнули чутливу середню лінію Тайванської протоки у межах військових навчань КНР.
- Південна Корея, Сполучені Штати та Японія сьогодні, 3 квітня, розпочали спільні військово-морські навчання з використанням американського авіаносця USS Nimitz.
- Танкісти Збройних сил України завершили навчальний курс на бойових танках Challenger 2 у Великій Британії та повернулися додому.
- Країни НАТО провели навчання, під час яких відпрацьовували заходи з відстежування човнів. Тренування організували на тлі загрози з боку російських підводних човнів, які можуть порушити комерційне судноплавство поблизу Норвегії або спробувати обрізати військові маршрути США.