В Естонії спіймали та відправили в РФ росіянина, котрий тікав від мобілізації

Про це повідомляє мовник ERR.
38-річний росіянин вночі перетнув річку на дошці для веслування.
Прикордонна охорона, отримавши сигнал про це, відправила додаткові патрулі, оточила територію та о пів на п’яту затримала порушника кордону на автобусній зупинці у прибережному селищі Нарва-Йиесуу.
Росіянину виписали штраф і вдень відправили назад до РФ.
“У цьому випадку це був незаконний перехід кордону, який був здійснений через страх перед оголошеною в сусідній країні мобілізацією”, – прокоментував інцидент голова регіональної служби прикордонного та міграційного нагляду Еерік Пургел.
Раніше в Естонії заявили, що не надаватимуть політичного прихистку росіянам, які втікають з РФ через оголошення мобілізації.
За словами очільниці уряду Каї Каллас, відповідальність за рішення своєї країни несуть громадяни. Тому вона заявила, що росіянам-призовникам не надаватимуть притулку.
Прем’єр-міністерка наголосила, що росіяни мають “встати і сказати, що вони проти цієї війни, і закінчити цю війну раз і назавжди”.
- Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що їхня країна та будь-яка інша не зобов’язані рятувати всіх громадян Росії від мобілізації. На її думку, світ не зобов’язаний надавати прихисток тим росіянам, які донедавна підтримували агресивний напад на Україну.
- Президент РФ Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у РФ.
- Фінська прикордонна служба повідомила, що кількість росіян, котрі в’їхали до Фінляндії через її сухопутний кордон з РФ у неділю, вдвічі перевищила показники попередньої неділі.
- 22 вересня уряд Фінляндії заявив, що розглядає можливість заборонити більшості росіянам в’їзд до країни, оскільки рух через кордон з боку східного сусіда “посилився” після наказу президента РФ Володимира Путіна про часткову військову мобілізацію.