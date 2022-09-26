В Естонії спіймали та відправили в РФ росіянина, котрий тікав від мобілізації

Естонська прикордонна охорона в ніч на понеділок упіймала росіянина, який перебрався через прикордонну річку Нарову. Прикордонники стверджують, що він утік від мобілізації. Йому виписали штраф та повернули на батьківщину.

Про це повідомляє мовник ERR.

38-річний росіянин вночі перетнув річку на дошці для веслування.

Прикордонна охорона, отримавши сигнал про це, відправила додаткові патрулі, оточила територію та о пів на п’яту затримала порушника кордону на автобусній зупинці у прибережному селищі Нарва-Йиесуу.

Росіянину виписали штраф і вдень відправили назад до РФ.

“У цьому випадку це був незаконний перехід кордону, який був здійснений через страх перед оголошеною в сусідній країні мобілізацією”, – прокоментував інцидент голова регіональної служби прикордонного та міграційного нагляду Еерік Пургел.

Раніше в Естонії заявили, що не надаватимуть політичного прихистку росіянам, які втікають з РФ через оголошення мобілізації.

За словами очільниці уряду Каї Каллас, відповідальність за рішення своєї країни несуть громадяни. Тому вона заявила, що росіянам-призовникам не надаватимуть притулку.

Прем’єр-міністерка наголосила, що росіяни мають “встати і сказати, що вони проти цієї війни, і закінчити цю війну раз і назавжди”.