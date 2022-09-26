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В Естонії спіймали та відправили в РФ росіянина, котрий тікав від мобілізації

Естонська прикордонна охорона в ніч на понеділок упіймала росіянина, який перебрався через прикордонну річку Нарову. Прикордонники стверджують, що він утік від мобілізації. Йому виписали штраф та повернули на батьківщину.

Вівторок, 27 вересня 2022, 01:05
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Про це повідомляє мовник ERR.

38-річний росіянин вночі перетнув річку на дошці для веслування.

Прикордонна охорона, отримавши сигнал про це, відправила додаткові патрулі, оточила територію та о пів на п’яту затримала порушника кордону на автобусній зупинці у прибережному селищі Нарва-Йиесуу.

Росіянину виписали штраф і вдень відправили назад до РФ.

“У цьому випадку це був незаконний перехід кордону, який був здійснений через страх перед оголошеною в сусідній країні мобілізацією”, – прокоментував інцидент голова регіональної служби прикордонного та міграційного нагляду Еерік Пургел.

Раніше в Естонії заявили, що не надаватимуть політичного прихистку росіянам, які втікають з РФ через оголошення мобілізації.

За словами очільниці уряду Каї Каллас, відповідальність за рішення своєї країни несуть громадяни. Тому вона заявила, що росіянам-призовникам не надаватимуть притулку.

Прем’єр-міністерка наголосила, що росіяни мають “встати і сказати, що вони проти цієї війни, і закінчити цю війну раз і назавжди”.

Теги: Естонія, ізоляція росіян, країни Балтії, Мобілізація в РФ, позиція Естонії, ухилянти в рф

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