В Естонії узгодили закони щодо демонтажу радянських пам’яток

Про це повідомляє новинний портал Delfi.
До цього часу при демонтажі пам’яток із забороненою символікою доводилося діяти на підставі загальних норм правопорядку та пенітенціарних норм, відтепер відповідні положення будуть закріплені й у нормативних актах сфери будівництва.
Мета підготовленого міністерством юстиції законопроекту – доповнити та уточнити Будівельний кодекс, прописати в ньому, що видимі частини будівлі, пам’ятники та скульптури не можуть виражати підбурювання до ворожнечі, підтримувати чи виправдовувати окупаційний режим, акти агресії, геноцид, воєнні злочини.
Законопроєкт також передбачає повноваження держави щодо демонтажу об’єктів, які не відповідають вимогам.
Об’єкти мають бути приведені у відповідність до нових вимог протягом трьох місяців після набрання чинності законом.
Естонська влада на початку серпня вирішила “в найкоротші терміни” прибрати з публічного простору всі радянські пам’ятники. За оцінками прем’єр-міністерки Каї Каллас, у країні їх налічується від 200 до 400 шт.
У місті Нарва біля кордону з РФ вже демонтували шість радянських військових пам’яток.
- Також декомунізація відновилася й у Польщі, де позбуваються пам’ятників радянської епохи.
- У столиці Латвії, всупереч протестам численної російськомовної громади, 25 серпня завершено демонтаж найбільшого монумента радянської доби в країнах Балтії – пам’ятника солдатам радянської армії – визволителям Латвії від німецько-фашистських загарбників у парку Перемоги.
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У Гельсінкі демонтували пам’ятник “Мир у всьому світі”, котрий Фінляндії подарував Радянський Союз у 1989 році.
- Згідно з даними Міністерства цифрової трансформації, 85% опитаних українців вважають, що герб СРСР на щиті “Батьківщини-матері” необхідно замінити на тризуб.
- В Україні створили дорадчий орган — Раду при Міністерстві культури та інформаційної політики України та Українському інституті національної пам’яті, яка буде займатися питаннями дерусифікації, декомунізації та деколонізації.