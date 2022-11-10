В Естонії узгодили закони щодо демонтажу радянських пам’яток

10 листопада уряд Естонії підтримав проєкт поправок до законодавства, що вказують на підстави для демонтажу пам'ятників, далі його передадуть на розгляд парламенту. Поправки створюють регламент видалення з громадських просторів споруд, що не підходять для нього, насамперед радянських військових пам'яток.

Про це повідомляє новинний портал Delfi.

До цього часу при демонтажі пам’яток із забороненою символікою доводилося діяти на підставі загальних норм правопорядку та пенітенціарних норм, відтепер відповідні положення будуть закріплені й у нормативних актах сфери будівництва.

Мета підготовленого міністерством юстиції законопроекту – доповнити та уточнити Будівельний кодекс, прописати в ньому, що видимі частини будівлі, пам’ятники та скульптури не можуть виражати підбурювання до ворожнечі, підтримувати чи виправдовувати окупаційний режим, акти агресії, геноцид, воєнні злочини.

Законопроєкт також передбачає повноваження держави щодо демонтажу об’єктів, які не відповідають вимогам.

Об’єкти мають бути приведені у відповідність до нових вимог протягом трьох місяців після набрання чинності законом.

Естонська влада на початку серпня вирішила “в найкоротші терміни” прибрати з публічного простору всі радянські пам’ятники. За оцінками прем’єр-міністерки Каї Каллас, у країні їх налічується від 200 до 400 шт.

У місті Нарва біля кордону з РФ вже демонтували шість радянських військових пам’яток.