Про це інформує ERR.
Суд визнав підозру у скоєнні злочину обґрунтованою. На думку суду, чоловіки можуть ухилитися від кримінального провадження, поки перебувають на волі. Також є ризик, що вони можуть продовжити скоєння злочинів.
Затримання проведене поліцією безпеки в ніч проти 10 березня. Імена двох інших чоловіків, затриманих разом із Петерсоном, — Дмитро Роотсі та Андрій Андронов. Перший також, як і Петерсон, є естонським громадянином. Водночас Андронов має російське громадянство та постійну посвідку на проживання в Естонії.
На початку березня Айво Петерсон балотувався на виборах до парламенту Рійгікогу за списком Об’єднаної лівої партії Естонії в переважно російськомовному регіоні на північному сході Естонії Іда-Вірумаа. За нього проголосувало 3969 особи, проте цього забракло, аби пройти до законодавчого органу.
Петерсон неодноразово виступав із заявами на підтримку дій Росії, а також нещодавно відвідав окуповані РФ регіони України.
Зауважимо, раніше литовська політикиня Раса Юкнявічіне зазначила, що в Європейському парламенті створили спеціальний комітет з розслідування впливу РФ всередині ЄС на політичні процеси. Мовиться зокрема й про Німеччину.
- Росіянка Олена Колбаснікова, що у 2022 році організувала найбільший у Німеччині автопробіг на підтримку війни РФ проти України, постане в Кельні перед судом за звинуваченням у пропаганді війни через публічне схвалення російської агресії.
- За даними ЗМІ, російським шпигунам з ФСБ не вдалось правильно зрозуміти, як буде діяти Україна у випадку повномасштабного вторгнення. Якщо ж вони все-таки розуміли, яким буде спротив, то вони не змогли або ж не захотіли передати ці оцінки президенту РФ Володимиру Путіну.
- Провідний журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв виявив “цікавих сусідів у Москві” у подружньої пари, затриманої нещодавно у Швеції за підозрою у шпигунстві. Ними виявились агенти ГРУ.
- З початку повномасштабного російського вторгнення кіберфахівці Служби безпеки України викрили понад 1200 пропагандистів, які поширювали в мережі фейкову інформацію та російські наративи.