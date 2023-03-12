В Естонії взяли під варту трьох чоловіків, підозрюваних у створенні зв'язків проти Естонської Республіки, терміном до двох місяців. Одним із заарештованих є лідер руху Koos (Разом) Айво Петерсон, котрий неодноразово виступав на підтримку РФ.

Про це інформує ERR.

Суд визнав підозру у скоєнні злочину обґрунтованою. На думку суду, чоловіки можуть ухилитися від кримінального провадження, поки перебувають на волі. Також є ризик, що вони можуть продовжити скоєння злочинів.

Затримання проведене поліцією безпеки в ніч проти 10 березня. Імена двох інших чоловіків, затриманих разом із Петерсоном, — Дмитро Роотсі та Андрій Андронов. Перший також, як і Петерсон, є естонським громадянином. Водночас Андронов має російське громадянство та постійну посвідку на проживання в Естонії.

На початку березня Айво Петерсон балотувався на виборах до парламенту Рійгікогу за списком Об’єднаної лівої партії Естонії в переважно російськомовному регіоні на північному сході Естонії Іда-Вірумаа. За нього проголосувало 3969 особи, проте цього забракло, аби пройти до законодавчого органу.

Петерсон неодноразово виступав із заявами на підтримку дій Росії, а також нещодавно відвідав окуповані РФ регіони України.

Зауважимо, раніше литовська політикиня Раса Юкнявічіне зазначила, що в Європейському парламенті створили спеціальний комітет з розслідування впливу РФ всередині ЄС на політичні процеси. Мовиться зокрема й про Німеччину.