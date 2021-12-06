В Естонії виявили два випадки зараження коронавірусом з підозрою на новий варіант Omicron.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту здоров’я Естонії.

У першому випадку пасажир прибув до Естонії з Дубая, у другому – з ПАР із зупинкою у Франкфурті. Обидва пасажири отримали позитивний результат тесту у п’ятницю та перебувають на самоізоляції будинку.

Пасажир із ПАР прибув через Франкфурт 1 грудня. Пасажир із Дубая прибув 2 грудня.

У обох виявили властиву омікрон-штаму мутацію s-гена, але для того, щоб остаточно підтвердити результат, проби секвенують.

Обидва пацієнти вакциновані.