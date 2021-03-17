В Естонії виявили два випадки утворення тромбів після вакцинації препаратами AstraZeneca та Pfizer.

Про це повідомляє естонське видання Delfi.

За попередніми даними, перший випадок тромбозу зафіксований у людини після щеплення препаратом AstraZeneca. Пацієнт помер.

Другий випадок тромбозу зафіксували у 82-річного чоловіка після вакцинації препаратом Pfizer. Зазначається, що тромбоз виник в кровоносній судині ока та викликав порушення зору. Наразі стан пацієнта стабільний.

“Зараз відсутні наукові дані, які вказували б на те, що одна вакцина небезпечніша за іншу”, – сказала радник з медицини Департаменту лікарських засобів Алар Ірс.

Детальніше про препарат

Вакцина COVID-19 AstraZeneca — це вакцина для запобігання коронавірусній хворобі COVID-19 у людей віком 18 років і старше. COVID-19 викликається вірусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca розроблена на вірусі з сімейства аденовірусів, який був модифікований, аби містити ген для виробництва білка з SARS-CoV-2.

Вакцина COVID-19 AstraZeneca не містить власне вірусу SARS-CoV-2 і не може викликати COVID-19.

Згідно з інформацією Європейського агентства з лікарських засобів, у вакцини є побічні ефекти, але вони переважно є легкими або помірними і минають за кілька днів. Йдеться про:

головний біль;

втомлюваність;

біль у місці ін’єкції;

нудоту;

біль у м’язах;

озноб;

лихоманка.

У менше ніж одного зі 100 пацієнтів фіксують такі побічні ефекти як запаморочення, зниження апетиту, висипи та біль у животі.

Однак нині немає досліджень, які фіксували б утворення тромбів як один із побічних ефектів вакцини.

Чому країни відмовляються від AstraZeneca?

Головна причина такого рішення – наростальні побоювання, що препарат AstraZeneca в окремих випадках викликає серйозні ускладнення, зокрема, утворення тромбів, що може призвести до смерті людини.

Першою про зупинку вакцинації препаратом AstraZeneca заявила Австрія. Там після щеплення померла 49-річна жінка, ще в однієї розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

Випадок тромбозу також був зафіксований у Нідерландах.

В Словаччині померла 38-річна вчителька, якій напередодні вкололи препарат. За попередніми даними, причиною смерті стали набряк мозку, тромбофілія та легенева емболія.

В Італії після щеплення вакциною AstraZeneca помер учитель.

Після повідомлень про тромбоемболію у вакцинованих кілька країн – Данія, Норвегія, Люксембург, Латвія, Румунія, Нідерланди, Ірландія, Естонія, Литва – частково або повністю припинили використання вакцини британо-шведської фармкомпанії.

Таїланд та Демократична Республіка Конго також зупинили використання вакцини AstraZeneca.

Одночасно Бельгія, Польща, Чехія й Україна заявили, що продовжать щеплювати вакциною AstraZeneca.