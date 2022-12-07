Навіть попри відсутність нової хвилі українських переселенців в Естонії, країна не в змозі допомагати новоприбулим так, як і раніше. Причина — відсутність житла і роботи.

Про це в інтерв’ю Radio 4 повідомила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

“Якщо подивитися, як Росія бомбить цивільну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру і намагається зробити життя в Україні абсолютно неможливим, то всі схиляються до того, що буде наступна хвиля біженців. Цікаво те, що до теперішнього часу такого не сталося, ми не бачимо в цифрах, що йде нова хвиля” — зазначила Каллас.

У такий спосіб, Естонія більше не в змозі допомагати переселенцям з України на попередньому рівні, однак Фінляндія заявляла, що може приймати більше. Прем’єр-міністерка сказала, що не уявляє, як естонці зможуть сказати українцям на кордоні: “повертайтеся назад”.

“Але можемо сказати: ми не можемо вам допомогти на такому рівні, як допомагали раніше, а, наприклад, Фінляндія може допомогти краще” — додала прем’єрка Естонії.

На її думку, важливим є те, що естонці спрямовують допомогу Україні, щоби відновити енергетичну інфраструктуру, створити можливості для життя, щоби люди не мали виїжджати зі своєї держави.

“Усе це ми, природно, робимо. Природно, що у всього є межі, і якщо ми просто більше не в змозі будемо приймати людей, оскільки в нас тут немає більше житла і роботи, тоді інші можуть зробити більше” — пояснила Кая Каллас.