5 січня під час засідання уряду глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що слід ще сильніше знизити нинішню максимальну граничну ціну на російську нафту.

Про це інформує Postimees.

Він пояснив, що цінова стеля спрацювала, і не викликала жодної глобальної паливної кризи.

Отже, з нашого боку буде розумним зробити крок і клопотати про те, щоб знизити цю межу в 60 доларів за барель, оскільки реальна ціна на російську нафту зараз нижча за цю цифру”, – наголосив Рейнсалу.

Країни ЄС домовилися про граничну у грудні минулого року. За словами Рейнсалу, на пропозицію Естонії та Польщі рішення регулярно переглядатимуть.

Крім того, зазначив міністр, Естонія дотримується тієї позиції, що західні країни мають знайти правові засоби використовувати заморожені російські активи, зокрема резерви російського центробанку для підтримки України.

Якщо поглянути на пропорції, то вони чітко показують, що допомога, надана всім західним світом за минулий рік, суттєво менша за заморожені активи”, – пояснив він.

Набуло чинності обмеження ціни на російську нафту, узгоджене країнами G7 з метою зменшити обсяги прибутків РФ, і, відповідно, фінансів для ведення війни проти України.

Зауважимо, що у Кремлі вкотре за цей рік кардинально помилилися щодо оцінки ситуації. Прогнози, згідно з якими запровадження 5 грудня ембарго Євросоюзу та стелі цін G7 на нафту з Росії призведуть до різкого зростання нафтових котирувань, не виправдалися.

Флагман російської сирої нафти, марка Urals, цього місяця так і продавалася з великими знижками – після рішення ЄС щодо заборони імпорту з РФ, тоді як домінуючий покупець, Індія, купувала барелі за ціною значно нижче 60 доларів, узгодженої Заходом.

Індія, Туреччина та інші великі покупці не підтримали обмеження. На даному етапі схоже, що вони без проблем продовжуватимуть купувати російську нафту, оскільки остання пропозиція обмеженої ціни значно перевищує поточні ринкові ціни.