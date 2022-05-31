Про це повідомила національна телерадіомовна компанія Естонії ERR.

Чоловіка затримали під час перетину кордону 29 травня. Згідно з естонським законодавством підтримка російської агресії проти України будь-яким способом карається кримінальною відповідальністю.

“Спроби подарувати комерційні дрони для російської армії закінчуються СІЗО. Вчора особа з подвійним громадянством, Росії та Естонії, була заарештована за такі плани. Естонське законодавство передбачає покарання підтримку російської агресії проти України у будь-який спосіб, і ми подбаємо про дотримання цих положень”, – заявили у поліції.

Вчора окружний суд Хар’ю за запитом прокуратури заарештував його. Участь або підтримка агресії РФ карається терміном до 5 років позбавлення волі. Зокрема придбання дронів на потреби російської армії  підпадає під цю статтю.