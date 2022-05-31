В Естонії затримали чоловіка, який має громадянство Естонії та Росії, за спробу вивезти до РФ дрони. Він планував їх передати на потреби армії РФ.

Про це повідомила національна телерадіомовна компанія Естонії ERR.

Чоловіка затримали під час перетину кордону 29 травня. Згідно з естонським законодавством підтримка російської агресії проти України будь-яким способом карається кримінальною відповідальністю.

“Спроби подарувати комерційні дрони для російської армії закінчуються СІЗО. Вчора особа з подвійним громадянством, Росії та Естонії, була заарештована за такі плани. Естонське законодавство передбачає покарання підтримку російської агресії проти України у будь-який спосіб, і ми подбаємо про дотримання цих положень”, – заявили у поліції.

Вчора окружний суд Хар’ю за запитом прокуратури заарештував його. Участь або підтримка агресії РФ карається терміном до 5 років позбавлення волі. Зокрема придбання дронів на потреби російської армії підпадає під цю статтю.