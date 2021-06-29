Понад 68 тисяч доз COVID-вакцини від AstraZeneca були знищені через підвищення температури в холодильній камері Департаменту охорони здоров'я Естонії. Ці вакцини передбачалося передати іншим країнам.

Про це повідомляє Естонська громадська телерадіомовна компанія (ERR).

У холодильнику на складі Департаменту охорони здоров’я Естонії зберігалися вакцини проти коронавірусу та інші лікарські препарати, загалом — понад 100 тисяч доз вакцин та інших ліків. Тепер вони непридатні для використання.

На цей час відомо, що за тиждень 21-27 червня температура в складському приміщенні піднялася до 15 градусів за Цельсієм. Це значно вище, ніж потрібно (між 2-8 градусами).

Система повідомлень мала сповістити про зміну температури автоматично, але цього не сталося. Підвищення температури помітив співробітник, який проводив перевірку. Зміна температури відбулася в проміжку між 22 та 25 червня, коли через державні свята нікого з працівників не було на місці.

Після того, як технічний спеціаліст перевірив систему 25 червня, і температура на складах повернулася до норми, в ніч на 26 червня температура знову почала зростати. Однак цього разу система надіслала сигнал тривоги, і ситуація була виправлена.

Цей інцидент не вплине на перебіг вакцинації в Естонії, оскільки вакцину переважно зберігають у медичних установах.

Влада планує створити спеціальну комісію для вивчення інциденту. Збитки оцінюють. За інформацією ЗМІ, вони сягнули щонайменше 1,15 мільйона євро.