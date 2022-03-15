Під час етеру на російському пропагандистському телеканалі до студії забігла редакторка із закликами не вірити російській пропаганді та зупинити війну в Україні.

Відповідне відео опублікували у соцмережах.

За попередніми даними, акцію протесту влаштувала редакторка “Першого каналу” Марина Овсяннікова.

Зазначається, що наразі Овсяннікову затримано. Водночас доступ до запису етеру на “Першому каналі” закрито.

Пізніше редакторка записала відео, в якому пояснює свою позицію.

Вона назвала напад РФ на Україну злочином, за який відповідальність несе російський диктатор Путін. Овсяннікова зізналась, що останніми роками займалася кремлівською пропагандою.

Редакторка закликала росіян виходити на мітинги, наголосивши, що інакше десятки поколінь не відмиються від ганьби, за її словами, “братовбивчої війни”.

“Ми промовчали у 2014 році, коли все це лише розпочиналося. Ми не вийшли на мітинги, коли Кремль отруїв Навального. Ми просто безмовно спостерігали за цим антилюдським режимом. І зараз від нас відвернувся увесь світ”, – зазначила Овсяннікова.

Водночас думки користувачів соцмереж розділились. Одні дякували редакторці за сміливий крок, інші – наголошували, що Овсяннікова, у кращих традиціях “імперців” продовжує хибну історію “братства” та одного народу.