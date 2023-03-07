Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Стрічка стане першою з документальної трилогії Артема Шевченка “Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі”. У кінокартині планують розкрити невідомі деталі унікальної повітряно-десантної спецоперації ГУР в Маріуполі.

“Попри те, що війна все ще у гострій фазі, наша країна і весь світ мають знати про ці успішні операції. І тут ми говоримо не лише про воєнну розвідку, але й про всі Сили оборони і про те, якими над зусиллями це все вдається та як це складно і насправді ризиковано від моменту задуму до реалізації”, — заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Прем’єра відбудеться о 21:15. Фільм триватиме 45 хвилин.

“Фільм про звитягу і ризик, мудрість і хитрощі, і про безмежну любов до неба, до життя, до України”, — наголосили у повідомленні.

Інша частина трилогії “Море” розповідатиме про висадку спецпризначенців на острів Зміїний 8 травня. У “Землі” зобразять наступальну операцію восени 2022 на харківському напрямку.