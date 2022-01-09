Відповідний відеоуривок опублікував журналіст Андрій Дзиндзя на сторінці у Facebook.

Жінка російською мовою послалася на виступ Олександра Лукашенка, в якому, за словами жінки, їй сподобалося, як він підтримав президента Казахстану Токаєва:

“Він сказав, що саме такий президент – дипломатичний і розумний – він може вести діалог. Він може знайти шляхи розв’язання з бунтівниками. Але оскільки це терористи, гарно уже навчені люди, то довелося скористатися ОДКБ. Наразі на 92 мільйони уже збитків. І Лукашенко сказав, що “Ми, мирна країна Білорусія, ви подивіться, що відбувається у Казахстані, ми такого не допустимо. Теж, вони готові так само ввести свої війська”.

Далі, коли Інна Силантьєва почала згадувати про російське вторгнення в Україну, почалися ще й перебої в роботі мікрофону.

Коментатори обурювалися, що кремлівська риторика звучить на державному телеканалі, який функціонує за кошт платників податків.

Нагадаємо, що оновлений телеканал “Рада” веде мовлення з 15 грудня. Над цим оновленням працюватиме політтехнолог Володимир Петров, який наразі є підозрюваним за чотирма статтями Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, порушення недоторканності житла, порушення недоторканності приватного життя, втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).

Про роботу Петрова на телеканалі стало відомо завдяки відеоролику, знятому у стінах парламенту за його участі. Там були й журналісти каналу. Однак, згодом пресслужба телеканалу “Рада” заявила, що не причетна до знімання ролика з політтехнологом Петровим. Переважна більшість коментаторів висловили недовіру до написаного.

Згодом цей же Петров таки з’явився в етері “Ради” – і на це зреагувала Ірина Геращенко. Вона наголосила, що перший же день роботи оновленого телеканалу почався з брехні.