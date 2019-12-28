Про це вона сказала в інтерв’ю Der Spiegel.

Вона пояснила, що Брюссель зобов’язаний використовувати свої ресурси для захисту газових інтересів, оскільки факт будівництва трубопроводу має “політичний вимір”.

“Єврокомісія категорично проти введення санкцій щодо європейських компаній, які беруть участь в проекті відповідно до правових норм”, – заявила чиновниця.

Будівництвом трубопроводу на даному етапі займається швейцарська компанія Allseas. Вона припинила роботи через можливі американські санкції. Зокрема, компанія надавала спеціальне обладнання для прокладки труб на дні Балтійського моря.

У США таке рішення пояснили тим, що Європа може стати надмірно залежною від російського газу. А в Європі сказали, що таким чином США лобіюють власні інтереси, щоб продавати “свій власний, дорогий скраплений газ”.

Закінчити роботи з укладання трубопроводу, незважаючи на санкції, може тільки російський корабель “Академік Черський”. На даний момент корабель знаходиться в Японському морі. Щоб дістатися до Балтійського моря, йому потрібно кілька тижнів. До того ж, на судні поки немає спеціального обладнання. У РФ пояснили, що через санкції для закінчення будівництва будуть потрібні додаткові витрати в розмірі від 2 до 3 мільйонів євро.

Напередодні державний департамент Сполучених штатів Америки вимагав від компаній-підрядників проєкту “Північний потік-2” згорнути роботи протягом місяця.